Инсайдер с говорящим ником @InsiderSony опубликовал первые подробности о следующем флагманском смартфоне Sony Xperia 1 VI

Известный инсайдер мира мобильных технологий с никнеймом @InsiderSony делится эксклюзивной информацией о предстоящем флагмане от Sony – Xperia 1 VI. По его словам, устройство переопределяет стандарты в области фотографии и дизайна.

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В отличие от предшественника, Sony Xperia 1 V, где основной камерой был сенсор на 48 Мп и две камеры по 12 Мп, новинка обещает кардинальные улучшения. Теперь все три модуля оснастят 48-Мп сенсор Exmor T, что сулит потрясающее качество изображений.

Основная камера станет настоящим произведением искусства с сенсором на 48 Мп, 1/1,4-дюймовым размером и размером пикселя 1,12 мкм. Ее эквивалентное фокусное расстояние объектива – 24 мм, а диафрагма равна f/1.4. Автофокус с полнопиксельной точностью и 2-кратный оптический зум добавляют впечатляющие возможности.

Телекамера также получит серьезное улучшение: 1/2,7-дюймовый сенсор Exmor T на 48 Мп, размер пикселя 0,6 мкм и фокусное расстояние, изменяемое от 70 до 135 мм. Это сравнимо с зеркальными камерами высокого класса. Ультраширокоугольная камера с 48 Мп и диапазоном от 14 до 18 мм завершает великолепный арсенал камер Sony Xperia 1 VI.

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По слухам, презентация данного смартфона запланирована на 26 февраля 2024 года в рамках выставки MWC. Ждем с нетерпением этого события, чтобы увидеть, насколько эти инновации подтвердятся на практике.