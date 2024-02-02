LG презентовала в Китае обновлённую линейку ультрапортативных ноутбуков Gram 2024 года

LG представила в Китае свои последние обновления в линейке ультрапортативных ноутбуков Gram на 2024 год. Главной изюминкой стала интеграция энергоэффективных процессоров Intel Core Ultra, что позволило достичь впечатляющей автономности до 24 часов работы на одном заряде.

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Новая серия включает в себя две модели: 16-дюймовой (16Z90S) и 17-дюймовой (17Z90S). Ультратонкий дизайн 16-дюймового ноутбука с толщиной 15,7 мм и весом 1199 граммов делает его идеальным для мобильного использования. Большая 17-дюймовая версия, при толщине 16 мм и весе 1350 граммов, также предлагает великолепную портативность. Оба устройства оборудованы клавиатурой с цифровым блоком и соответствуют военному стандарту MIL-STD-810H, обеспечивая высокий уровень надежности.

16-дюймовая модель оснащена процессором Intel Core Ultra5 125H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7467 и 1 ТБ SSD-накопителем. Более крупная 17-дюймовая версия получила процессор Core Ultra7 155H, 32 ГБ оперативной памяти и аналогичный SSD на 1 ТБ. Оба ноутбука обладают IPS-экраном с разрешением 2560x1440 пикселей и способностью отображения 99% цветового пространства DCI-P3.

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Не зависимо от размера, обе модели оснащены аккумулятором ёмкостью 77 Втч, что обеспечивает впечатляющую продолжительность работы до 24 часов. Цены на новые ноутбуки Gram начинаются от $1365 для 16-дюймовой модели и от $1629 для 17-дюймовой версии.