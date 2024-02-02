Tekken 8 вышла в Steam и тут же оказалась взломана: издатель решил не раскошеливаться на защиту Denuvo, в результате чего файтинг быстро обзавёлся «бесплатной» версией

Недавно выпущенная "Tekken 8" на платформе Steam столкнулась с быстрым взломом, так как издатель решил не использовать защиту Denuvo. В результате, игроки получили бесплатный доступ к сюжетной кампании продолжительностью 3-4 часа и множеству офлайн-режимов, включая возможность поединков с друзьями за одним ПК.

реклама

Однако, взломанная версия полностью лишена сетевых функций, оставляя пиратам только возможность наслаждаться игрой в офлайн-режимах. В то же время, они смогли активировать все наборы костюмов из дополнений.

Стоит отметить, что"Tekken 8" успешно опередила своего конкурента, "Mortal Kombat", как в оценках критиков, так и в популярности среди игроков на Steam. Несмотря на некоторые начальные трудности с онлайн-режимами, разработчики оперативно реагировали и выпустили патч, что привело к поднятию рейтинга игры на Steam до впечатляющих 90%.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, несмотря на взлом и отсутствие онлайн-возможностей в пиратской версии, "Tekken 8" продолжает привлекать внимание и получать положительные отзывы от игрового сообщества.