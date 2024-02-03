О деталях расскажут в ближайшие дни, пока что команда поделилась лишь общими сведениями

CD Projekt RED анонсировала новое обновление для Cyberpunk 2077, в котором обещает решить ряд широко распространенных проблем. Среди исправлений выделяется коррекция анимации добивания, что должно улучшить общее впечатление от игры. По словам представителей компании, это обновление станет ответом на обратную связь игроков.

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В текущий момент CD Projekt RED фокусируется на разработке новых глав The Witcher, но она также подтвердила доработку сиквела Cyberpunk, известного как Project Orion. Детали о Project Orion остаются под покровом тайны, и компания пока не готова делиться точной датой его релиза. Впрочем, фанаты ждут дополнительных официальных объявлений, чтобы узнать больше о будущем этого проекта.