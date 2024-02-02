Журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на инсайдерские источники рассказал новые подробности о готовящихся к выпуску устройствах Apple

Журналист Bloomberg раскрыл детали предстоящих релизов Apple. Ожидается, что в конце марта компания представит новые версии iPad Pro, iPad Air, а также 13- и 15-дюймовых MacBook Air.

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По информации источников, iPad Pro 2024 и 13-дюймовый MacBook Air уже находятся в производстве. Подробности о гаджетах также были обнаружены в бета-версии iOS 17.4, где упоминаются новые аксессуары для iPad, включая клавиатуру Magic Keyboard, стилус Apple Pencil и камеру Face ID, которая, как говорят слухи, будет расположена по длинной стороне корпуса iPad Pro.

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Инсайдеры также утверждают, что новые MacBook Air и iPad Pro будут использовать процессор Apple M3. Ожидается, что у флагманского iPad Pro появится OLED-экран, что, по слухам, сделает его дороже. Пока Apple не предоставила официальной информации. Ожидайте подробностей об официальном анонсе в конце марта.