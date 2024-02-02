Надёжный инсайдер Digital Chat Station сообщил новые подробности о будущем флагмане Qualcomm на базе ядер Oryon

Digital Chat Station представил свежие подробности о предстоящем флагманском процессоре от Qualcomm, обещая значительные улучшения. Согласно информации, максимальная тактовая частота чипа достигнет 4 ГГц, что на 700 МГц превышает предшествующую версию, Snapdragon 8 Gen 3.

реклама

Новый чип предложит двухкластерную архитектуру "2 + 6" с двумя мощными и четырьмя производительными ядрами. Интересно отметить отсутствие "малых" ядер, что, возможно, компенсируется энергоэффективным 3-нм техпроцессом TSMC N3E.

Предварительные результаты тестирования в Geekbench 6 обещают впечатляющие показатели: 2845 в однопоточном и 10 628 в многопоточном режиме. Эти цифры сравнимы с производительностью ноутбука MacBook Pro, оснащенного процессором Apple M3.

Однако появились сомнения из-за результатов бенчмарка AnTuTu, где утверждается более 3 миллионов баллов. Спорное кодовое название Lahaina, связанное с устаревшим Snapdragon 888, может указывать на подделку или недостаточность данных.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что новый чип под артикулом Pakala станет конкурентоспособным решением на рынке мобильных процессоров. Официальные подтверждения и анонс ожидаются в ближайшее время.