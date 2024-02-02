Китайская компания Gitstar представила материнскую плату GM7-2602-02, которая, по заверению производителя, на 100% изготовлена из «домашних» компонентов

Китайская компания Gitstar анонсировала свою последнюю разработку - материнскую плату GM7-2602-02, которая, по словам производителя, полностью изготовлена из "домашних" компонентов. Главной звездой этого устройства является встроенный ARM-процессор Phytium Feiteng D2000 с внушительной тактовой частотой 2,3 ГГц.

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Плата оснащена двумя слотами SODIMM для модулей DDR4, общим объемом до 32 ГБ, а также слотами PCIe 3.0 x16, M.2 (PCIe 3.0) и Mini PCI-e 3.0. Наличие двух портов SATA обеспечивает дополнительные возможности для расширения хранения данных.

Gitstar не забыла о разнообразии подключений: две пары USB 3.0 Type-A, Ethernet (1 Гбит/с), а также поддержка RS-232 и RS-485. Для пользователей, ориентированных на мультимедийный опыт, предусмотрены порты D-Sub (VGA) и HDMI для подключения мониторов.

Особое внимание уделяется безопасности с применением независимой защищённой прошивки собственной разработки. Новинка совместима с операционной системой Ubuntu, а также с популярными китайскими дистрибутивами Kylin и uOS.

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Стоимость этого технологического чуда на китайском рынке составляет $688. Пока предполагается, что GM7-2602-02 останется эксклюзивом для внутреннего рынка, добавляя интриги в мир инноваций в сфере хардвера.