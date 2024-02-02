Пользователи инсайдерской сборки Windows 11 обнаружили любопытное изменение в десктопной ОС. Речь о новом дизайне интерфейса программы установки, который, в отличие от самой операционки, долгие годы не получал никаких изменений

В последней версии инсайдерской сборки Windows 11 (26040 Insider Preview Build) пользователи обнаружили захватывающее обновление в дизайне интерфейса программы установки. Этот ключевой компонент, остававшийся неизменным на протяжении многих лет, теперь приобрел совершенно новый облик, гармонирующий с обновленной концепцией операционной системы.

Интерфейс стартового экрана выглядит более эстетичным, а изменения в иконках дисков при выборе пути установки придают системе современный вид. Тем не менее, сообщения от инсайдеров также подчеркивают, что Microsoft еще предстоит провести оптимизацию.

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Например, возникли сложности с переходом по ссылкам для получения технической поддержки во время установки Windows 11. Вместо автоматического перенаправления на соответствующий сайт компании, выводится текст ссылки, предлагая ввести ее вручную на другом устройстве или воспользоваться функцией распознавания на смартфоне.

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Официальная дата выпуска этого обновления в стабильной версии операционной системы пока не объявлена, оставляя пользователей в ожидании перемен.