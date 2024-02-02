Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что обычный датчик освещённости в смартфонах способен собирать информацию для злоумышленников

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что обычный датчик освещённости в смартфонах представляет потенциальную угрозу безопасности. В отличие от камеры и микрофона, этот сенсор собирает информацию без необходимости разрешения.

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Эксперименты на Android-планшете показали, что датчик может записывать физические взаимодействия с экраном, отслеживать движения пользователя в реальном времени и даже раскрывать прикосновения к экрану во время просмотра видео.

Команда исследователей предложила несколько мер предосторожности, включая контроль доступа к датчику, ограничение точности и скорости его работы, перемещение в другую зону или размещение на стороне устройства, где он не фиксирует взаимодействия с экраном.

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Пользователям рекомендуется внимательно следить за безопасностью датчиков и активно управлять разрешениями приложений для предотвращения возможных угроз.