Портативная система, которую можно носить на талии, передаёт калиброванные вибрации в поясничный отдел позвоночника и бёдра

FDA выдало разрешение на использование инновационного вибрирующего пояса Osteoboost, предназначенного для эффективного лечения низкой плотности костей у женщин в постменопаузе. Эта портативная система, разработанная компанией Bone Health Technologies, переносит калиброванные вибрации в область поясничного отдела позвоночника и бедра.

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Вдохновленный исследованиями NASA, который стремится предотвратить потерю костной массы в условиях невесомости, Osteoboost показал впечатляющие результаты в регулировании динамики силы позвонков. Тесты, проведенные с использованием компьютерной томографии, выявили, что пользователи вибропояса, применявшие устройство не менее трех раз в неделю, снизили потерю прочности костей на удивительные 83%, в то время как в контрольной группе это снижение составило 2,8%.

Исследователи, работающие в компании Bone Health Technologies, сообщили, что Osteoboost пока не доступен для продажи, однако начало поставок ожидается позже в текущем году. Предварительные заказы на это инновационное устройство будут приниматься в ближайшие несколько месяцев, а планируемая отпускная цена установлена на уровне $800.

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Важно отметить, что в ходе тестирования не было выявлено неблагоприятных побочных эффектов, что подчеркивает безопасность и эффективность Osteoboost в поддержке здоровья костей у постменопаузальных женщин.