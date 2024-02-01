Инженеры из Университета штата Вашингтон создали двух насекомоподобных роботов MiniBug и WaterStrider. Боты пригодятся в искусственном опылении, спасательных операциях, мониторинге окружающей среды, микропроизводстве и хирургии

Инженеры из Университета штата Вашингтон продемонстрировали технический прорыв, представив двух насекомоподобных роботов под названиями MiniBug и WaterStrider. Эти инновационные создания придуманы для широкого спектра задач, включая искусственное опыление, мониторинг окружающей среды, спасательные операции, хирургию и микропроизводство.

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MiniBug, весом в 8 миллиграммов и длиной 8,5 мм, а WaterStrider, весом 55 мг и длиной 22 мм, способны передвигаться со скоростью приблизительно 6 мм в секунду. Этот уровень скорости, хоть и ниже, чем у реальных насекомых, но превосходит аналогичные характеристики роботов сопоставимого размера. Ключевым элементом функционала этих ботов стали их микроскопические двигательные приводы, вес которых удалось уменьшить до миллиграмма, что делает их самыми крошечными в своем роде.

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Интересным техническим аспектом привода являются две миниатюрные проволоки, изготовленные из никель-титанового сплава. Эти проволоки сжимаются при нагревании и возвращаются в исходное состояние при охлаждении. Под воздействием электрического тока провода нагреваются и сжимаются, а когда подача тока прекращается, провода охлаждаются. Переключение между этими двумя фазами обеспечивает возможность боту махать своими конечностями со скоростью до 40 раз в секунду. Это также обеспечивает способность робота плавать по поверхности воды со скоростью около 6 мм в секунду. В другой конфигурации привод способен поднимать вес, превышающий его собственный вес в 155 раз. Эти уникальные возможности делают MiniBug и WaterStrider выдающимися представителями робототехники и микротехнологий.