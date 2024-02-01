Французская компания Vaonis представила второе поколение умного телескопа Vespera. Утверждается, что он позволяет получать беспрецедентные изображения космоса в формате 4K, а всё управление реализовано посредством мобильного приложения

Vaonis, французский производитель оптического оборудования, внес свой вклад в сферу астрономии с выпуском второго поколения своего инновационного умного телескопа — Vespera II. Утверждается, что этот телескоп воплощает в себе передовые технологии, позволяя получать изображения космоса высокого разрешения в формате 4K. Управление устройством осуществляется с использованием мобильного приложения Singularity, что обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователей.

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Внутренние технические характеристики Vespera II также впечатляют. Телескоп построен на базе сенсора Sony IMX585, размер которого составляет 1/1,2 дюйма, что позволяет получать изображения разрешением до 8,3 мегапикселей и записывать видео в формате 4K. Фокусное расстояние достигает 250 мм, а объектив выполнен в апохроматическом исполнении с четырёхугольным корректором поля зрения.

Уникальность Vespera II заключается также в его возможности автоматической настройки. Благодаря приложению Singularity и библиотеке с более чем 4000 объектами, телескоп способен самостоятельно выбирать и наводиться на интересующие небесные тела. Встроенные функции включают автофокусировку в реальном времени, обнаружение фильтров, планирование наблюдений и профессиональный режим с возможностью ручного управления астрофотографией.

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Стоимость Vespera II оценивается в $1590 США. Важно отметить, что к этой цене может добавиться стоимость штатива в размере $100–$150, если у пользователя его нет. Тем не менее, расширенные возможности и выдающаяся техническая оснащенность делают этот телескоп привлекательным выбором для астрономов и любителей космоса.