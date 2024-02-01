Процедура абсолютно безболезненная и выполняется без необходимости посещения клиники — требуется лишь приложение на смартфоне

Исследователи из Университета Северной Каролины представили перспективное медицинское решение — гибкий электронный пластырь с микроиглами, предназначенный для проведения безболезненных инъекций различных медпрепаратов. Этот технологический прорыв представляет собой небольшую полимерную пластинку, на поверхности которой расположены мельчайшие микроиглы, содержащие лекарственные вещества.

реклама

Устройство обладает уникальной электрической схемой, которая дает возможность индивидуально активировать микроиглы с различными препаратами. Это управление осуществляется через смартфон или компьютер, предоставляя пользователям удобство и контроль над инъекциями. При нажатии на пластырь, микроиглы мягко проникают в верхний слой кожи, обеспечивая практически безболезненное введение медикаментов.

Одним из важных аспектов электронного пластыря является его способность загружать различные дозы препаратов. Проведенные эксперименты на мышах подтвердили успешное введение нескольких доз мелатонина, что подчеркивает перспективы данного устройства для лечения болезни Альцгеймера и других хронических заболеваний, требующих регулярных инъекций по графику.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно отметить, что данное медицинское решение предоставляет возможность не только удобства и точности введения лекарств, но также обеспечивает широкий спектр применения, позволяя загружать в пластырь десятки и даже сотни доз различных препаратов. Такие инновации открывают новые перспективы в области медицинской терапии, предоставляя более эффективные и комфортные методы лечения.