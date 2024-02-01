Не так давно в Counter-Strike 2 смогли скрафтить самый редкий и дорогой скин в истории шутера. Как и ожидалось, коллекционеры уже начали борьбу за него

В виртуальном мире Counter-Strike 2 недавно был представлен необычайный скин для AK-47 под названием «Поверхностная закалка», который отличается редким и уникальным паттерном под номером #661. Изначально оцененный экспертами в $800 тыс., этот скин стал объектом внимания со стороны коллекционеров и игровой общественности.

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Торги уже в самом разгаре, и один из коллекционеров выставил предложение впечатляющей суммы в $1 млн. за этот цифровой артефакт. Владелец скина готов закрыть аукцион, предоставив возможность стать обладателем этого произведения искусства виртуального мира за $2 млн.

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Даже если сделка закроется на минимальных $1 млн., это станет историческим событием в мире шутера, установив новый рекорд стоимости виртуального предмета. Предыдущая вершина была установлена при покупке двух скинов на АК-47 и AWP с четырьмя наклейками за внушительные $770 тыс. Таким образом, эта сделка подчеркивает влияние цифровой эстетики на современный мир гейминга и коллекционирования.