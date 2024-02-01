Разработанный при поддержке и финансировании NASA самолёт под названием Mars Intelligent Ground and Air Explorer (MAGGIE) в перспективе отправится покорять атмосферу Красной планеты

NASA анонсировала разработку инновационного солнечного самолета, Mars Intelligent Ground and Air Explorer (MAGGIE), при поддержке аэрокосмической компании Coflow Jet. Этот компактный летательный аппарат предназначен для детального исследования атмосферы Красной планеты.

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MAGGIE представляет собой технологическое чудо, способное пройти 179 километров на высоте 1000 метров за 7,6 марсианских дня, оснащенный полностью заряженным аккумулятором. Задачи включают проведение трех обширных атмосферных и геофизических исследований, включая поиск воды на поверхности Марса.

Эта миссия ставит перед собой амбициозные цели, включая изучение происхождения магнитного поля Красной планеты, анализ источников метана в кратере Гейла, а также создание карты подземных водяных льдов в средних широтах.

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NASA рассматривает MAGGIE как важный шаг вперед в области космических технологий, который предоставит ценные данные для углубленного понимания Марса и его атмосферы.