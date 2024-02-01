Платформа по продаже автомобилей Auto Trader провела исследование, в ходе которого выяснила, что электрические авто теряют в цене на вторичном рынке гораздо быстрее других вариантов

Auto Trader, проведя исследование динамики вторичного рынка, выявила интересные тенденции в отношении цен на электрические автомобили. Исследование указывает на значительное уменьшение стоимости электрокаров на вторичном рынке по сравнению с другими типами транспортных средств. Вероятно, это явление связано с восстановлением рынка после пандемии COVID-19 и ростом цен на электроэнергию, что совпало с падением цен на топливо в некоторых странах.

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Статистика показывает, что спустя всего три года после покупки, электрические автомобили утрачивают примерно половину своей первоначальной стоимости. Прошлогодние данные отмечают, что годичные модели электрокаров подешевели на 23%. Это означает, что электрический автомобиль стоимостью $63 000 через три года может потерять до $30 000, в то время как бензиновый аналог потеряет $22 000.

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Прогнозируется, что снижение цен на подержанные электрокары продолжится и в текущем году. Это обусловлено возвращением на рынок тысяч автомобилей, взятых в аренду на трехлетний срок, а также стремлением производителей стимулировать спрос с помощью значительных скидок на новые электрические модели. Китайские производители, которые выходят на рынок, также могут усилить конкуренцию. Новинки в области электрификации стоят на треть дороже традиционных бензиновых и дизельных автомобилей, что также может повлиять на динамику цен на электрические автомобили.