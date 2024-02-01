Учёные из Гарварда разработали цельностеклянные металинзы диаметром 10 см, продемонстрировавшие перспективность получения изображений высокого разрешения небесных тел, таких как Солнце, Луна и даже некоторые более далёкие объекты

Гарвардские учёные представили революционное достижение в области оптики, разработав цельностеклянные металинзы диаметром 10 см. Эти инновационные линзы, созданные с применением проекционной литографии в глубоком ультрафиолете, открывают новые перспективы для изучения космических объектов.

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Учёные успешно преодолели ограничения по размеру, применяя технологию проекционной литографии для создания цельностеклянных металинз диаметром вплоть до 100 мм. Этот технологический шаг предоставляет новые возможности для разработки более крупных и эффективных оптических устройств.

Металинзы показали свою эффективность в съемке небесных объектов в видимом диапазоне длины волн. Солнце, Луна, а также туманность Северная Америка в созвездии Лебедя были зафиксированы с высоким разрешением. Это открывает новые горизонты для астрономии, позволяя получать детальные изображения даже отдалённых космических объектов.

Это научное достижение становится ключевым элементом для развития телескопов нового поколения. Улучшенные металинзы могут стать фундаментальным инструментом для астрономических исследований, обеспечивая более точные и подробные изображения космических явлений.

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Полученные результаты исследования, охватывающего разработку и применение металинз, официально опубликованы в журнале ACS Nano, что подчёркивает научную значимость данного шага в области оптики и астрономии.