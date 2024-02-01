Немецкий производитель электрических велосипедов Ruff Cycles представил новую модель Lil’Buddy Edge, которая сочетает в себе нестандартный дизайн, доступность и практичность

Немецкий производитель электрических велосипедов, Ruff Cycles, представил свою последнюю модель, Lil’Buddy Edge. Этот велосипед воплощает в себе необычный дизайн, высокую производительность и доступность для широкого круга потребителей.

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Lil’Buddy Edge привлекает взгляды своим уникальным дизайном, предоставляя владельцам не только стильный транспорт, но и практичное средство передвижения. В отличие от многих электрических велосипедов, этот не имеет подвески, заменяя ее массивными шинами и мягким сиденьем для улучшенного комфорта во время поездок по неровным дорогам.

Оборудованный простым, но эффективным двигателем от Bafang с мощностью около 250 Вт, Lil’Buddy Edge обеспечивает поддержку при педалировании до 24 км/ч. Эта производительность делает велосипед идеальным выбором для тех, кто ищет острые ощущения при умеренной цене.

Ruff Cycles предлагает возможность испытать атмосферу мотоцикла в более удобной и экологически чистой форме. Электрический привод делает Lil’Buddy Edge не только эффективным, но и более экологически дружественным вариантом передвижения.

Одним из ключевых преимуществ нового велосипеда является его доступная цена – всего 1999 евро. Это предложение делает мир электрической мобильности ближе и доступнее для широкого круга потребителей.

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Ruff Cycles приглашает всех ценителей активного образа жизни и инновационных решений оценить новый Lil’Buddy Edge – велосипед, который сочетает в себе стиль, производительность и доступность, открывая новые горизонты в мире городской мобильности.