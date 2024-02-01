Команда учёных из Северо-Восточного университета Бостона разработала крошечные генераторы в форме листьев, которые способны вырабатывать электричество из ветра и падающих капель

Команда ученых из Северо-Восточного университета Бостона представила инновационные генераторы энергии, представляющие собой маленькие листоподобные устройства. Эти генераторы способны преобразовывать кинетическую энергию ветра и энергию падающих капель в электричество, предоставляя эффективный и экологически чистый источник энергии.

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Изготовлены два вида генераторов: трибоэлектрический наногенератор и капельный генератор. Трибоэлектрический наногенератор состоит из слоя нейлоновых нановолокон, тефлона и медных электродов. Этот механизм генерирует электричество при сжатии слоев, где статические заряды преобразуются в энергию. Капельный генератор, в свою очередь, обладает водонепроницаемым покрытием и проводящей тканью, выполняющей роль электродов. При контакте с каплями дождя создается дисбаланс зарядов, что в свою очередь порождает электрический ток.

В рамках эксперимента создатели системы интегрировали капельный генератор поверх трибоэлектрического и внедрили эту технологию в структуру искусственного растения. Под воздействием имитированного ветра и дождя листовидные генераторы продемонстрировали высокую эффективность, генерируя достаточно энергии для запуска 10 светодиодных лампочек с короткими вспышками.

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Прототип "энергетической станции" не только обеспечивает чистую энергию из природных источников, но также предоставляет эстетическую функциональность. Возможность интеграции этой технологии в более крупные системы позволяет рассматривать ее как перспективный источник возобновляемой энергии в будущем.