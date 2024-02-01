Пиксельная инди-игра Stardew Valley уже давно заслужила место в сердцах геймеров своим геймплеем, персонажами и стилистикой. Но некоторым всё же не хватает реалистичности, как, например, одному энтузиасту

Талантливый пользователь с никнеймом -sea-fish- продемонстрировал свое художественное мастерство, воссоздав стартовый фермерский дом из Stardew Valley в трехмерном виде при помощи приложения SketchUp. Отличительной чертой его работы стало внимание к деталям, которые переносят атмосферу игры в новую реальность.

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Внутреннее пространство дома оказалось пропитано уютом и стилем, так характерными для оригинала. Экспертно воссозданный телевизор для просмотра прогноза погоды, небольшой камин, столик и кровать создают атмосферу, которая ловко переносит пользователя в виртуальный мир фермерской жизни.

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Не смотря на то, что визуально композиция может напоминать рендер еще не построенного дома, она предоставляет захватывающую возможность вообразить 3D-версию Stardew Valley, добавляя новые измерения популярной пиксельной инди-игры.