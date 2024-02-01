«Выживач» Enshrouded уверенно ворвался в Steam, и десятки тысяч игроков отправились строить свои базы. Вот только не всегда они выбирают для этого оптимальные решения, теряя часы игрового времени

"Enshrouded" — захватывающая выживальная игра на платформе Steam, завоевавшая сердца десятков тысяч игроков. Множество строителей баз волнуют игровое сообщество, но не все из них выбирают оптимальные стратегии, как продемонстрировал стример Luxthos.

реклама

Пытаясь создать подвал своей базы вручную, Luxthos потратил целых три часа, прежде чем узнал о строительном молоте, который справляется с задачей за считанные секунды. Момент истины запечатлен в видео, доступном в социальной сети X (VPN может потребоваться).

Реакция зрителей приняла философский оттенок: использовать более эффективные средства или развивать силу воли?

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вышедшая в ранний доступ Steam 24 января, "Enshrouded" сразу завоевала популярность у 93 тысяч человек за несколько дней и продолжает уверенно наращивать свою аудиторию.