Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новую технологию аддитивного производства, которая позволяет печатать каркасы мебели из жидкого алюминия

Массачусетский технологический институт представил прорывную технологию 3D-печати, позволяющую создавать каркасы мебели из жидкого алюминия за считанные секунды. Благодаря высокой эффективности процесса, крупногабаритные детали могут быть произведены быстро, а расплавленный металл остывает в течение минут.

реклама

Эксперименты инженеров с различными материалами для заполнения печатного слоя привели к выбору стеклянных шариков. Эти шарики, устойчивые к высоким температурам, обеспечивают нейтральную суспензию, что обеспечивает оперативное остывание металла. Несмотря на высокую скорость, метод имеет ограничение в детализации, что делает его менее подходящим для декоративных изделий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новая технология открывает перспективы для применения в архитектуре, строительстве и промышленном дизайне, где важна скорость производства. Кроме того, метод подходит для быстрого прототипирования с использованием металлолома или переработанного металла. МТИ продолжает лидировать в инновационных разработках, переворачивая традиционные подходы к производству.