Исследователи из Университета Сассекса и Лаборатории цвета Хэнли Университета Джорджа Мейсона разработали технологию визуализации динамичного цветного мира, каким его видят разные виды животных

Ученые из Университета Сассекса и Лаборатории цвета Хенли Университета Джорджа Мейсона представили передовую технологию, позволяющую исследовать мир визуализации, точно передавая его глазами различных видов животных. Их новая камера, записывающая видео в четырех различных цветовых каналах (синем, зеленом, красном и ультрафиолетовом), в сочетании с уникальной программой обработки изображений, создает захватывающие отчеты о том, как каждый вид воспринимает окружающий мир.

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Проведенные тесты подтвердили высокую точность системы в предсказании воспринимаемых животными цветов, превышающую 92%. Это открывает новые перспективы для научных исследований, а также предоставляет возможность кинематографии создавать более точные и динамичные изображения природы.





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Особенностью технологии является ее доступность для коммерческих камер, и исследователи даже предоставили открытое программное обеспечение, призывая других адаптировать его под свои нужды. Таким образом, данная разработка не только позволяет углубиться в визуальный мир животных, но и делает этот подход доступным для широкого круга профессионалов, работающих в области природоведения, кинематографии и научных исследований.