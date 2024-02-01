Концовка дополнения «Кровь и вино» бесспорно является одним из самых трогательных моментов всего «Ведьмака 3». Но отдохнуть на пенсии Геральту не дадут — авторы The Witcher 3 уже подготовили продолжение

CD Projekt RED и издательство Dark Horse объявили о готовящемся к выпуску комиксе "Ведьмак: Корво Бьянко", который продолжит сагу о Геральте из Ривии и Йеннифэр. Первая часть комикса появится на свет 8 мая 2024 года, обещая фанатам увлекательные моменты.

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Этот проект представляет собой пятичастную серию мини-историй, вдохновленных вестерном и насыщенных характерными чертами вселенной "Ведьмака". Он продолжит повествование о мирной жизни Геральта и Йеннифэр, нарушенной появлением чудовищ, решивших разгромить их уединенное поместье.

"Ведьмаку трудно жить простой жизнью, но еще труднее от нее отказаться. Пока Геральт привыкает к размеренной жизни, хорошему вину и хорошей компании — рутина Ведьмака легко забывается. Живя вместе с Йеннифэр, Геральт только начал наслаждаться вкусом хорошей жизни, но пятна истории глубоки, и каждая капля крови и вина привлекает тех, кто хочет большего" - Dark Horse

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Фанаты серии ожидают с нетерпением новые приключения и захватывающие повороты сюжета в этом комиксе, который обещает стать еще одним ярким вкладом в богатое наследие "Ведьмака".