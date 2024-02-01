Выпущенный полгода назад в Китае складной смартфон Honor Magic V2 наконец-то добрался до глобального релиза. Вот только по пути его цена выросла почти в полтора раза

Представленный на мировом рынке спустя шесть месяцев с момента выхода в Китае, складной смартфон Honor Magic V2 навсегда запомнится своей изысканной тонкостью. С толщиной 4,7 мм в открытом и 9,9 мм в закрытом состоянии, а также весом 231 грамм, он продолжает удивлять своей компактностью. Оснащенный 6,42-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и внутренним 7,92-дюймовым дисплеем, этот гаджет привлекает внимание своим стильным дизайном.

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Внутренности смартфона впечатляют процессором Snapdragon 8 Gen 2 и ёмким аккумулятором на 5000 мАч. Блок камер состоит из 50-мегапиксельного широкоугольного модуля, 50-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива и 20-мегапиксельного телефото модуля с 3-кратным оптическим зумом, обеспечивая высококачественные снимки в различных условиях.

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Однако, несмотря на радость от мирового релиза, покупателям приходится сталкиваться с неприятным сюрпризом – цена увеличилась почти в полтора раза. Версия 16 + 512 ГБ, доступная в Европе в фиолетовом и чёрном, оценивается в 1999 евро, что эквивалентно примерно $2170. В сравнении с китайской ценой в 1409 долларов за аналогичный вариант, это становится значительным возвышением стоимости.