Нейросеть Яндекса всего за год распознала в сервисе «Поиск по архивам» более 60 тысяч рукописных и печатных текстов середины XVIII — начала XX веков. В сумме это более 10 миллионов страниц или 492 миллионов строк информации о людях, родившихся в России до революции

Искусственный интеллект от Яндекса продемонстрировал впечатляющие успехи за последний год, разгадав более 60 тысяч текстов от середины XVIII века до начала XX века через инновационный сервис 'Поиск по архивам'. Эта нейросеть, обученная оптическому распознаванию символов, успешно обработала свыше 10 миллионов страниц, предоставляя историкам, социологам и даже обычным пользователям уникальный доступ к историческим данным.

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В течение года пользователи активно пользовались сервисом, осуществив более 20 миллионов поисковых запросов, находя информацию о своих предках и исторических событиях. Необходимо подчеркнуть, что нейросеть успешно справляется с разнообразными особенностями почерка и даже трудночитаемыми записями, трансформируя их в ясный печатный текст.

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В настоящий момент сервис 'Поиск по архивам' предоставляет доступ к документам из архивов 11 регионов, включая Москву, Оренбург, Новгород и многие другие. Это не только ценный ресурс для исследователей и историков, но и мощный инструмент для расширенного изучения прошлого России, который демонстрирует впечатляющие возможности современных технологий в области архивного анализа и исследования.