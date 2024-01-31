Год назад Microsoft и Tango Gameworks изрядно удивили геймеров, выпустив мультяшный экшен Hi-Fi Rush. Всё в нём было прекрасно — для полного счастья разве что не хватало дубляжа. Команда Mechanics VoiceOver наконец-то исправила этот недочёт

Компания Microsoft совместно с Tango Gameworks представила долгожданное обновление для мультяшного экшена Hi-Fi Rush, который вышел год назад. Этот яркий и захватывающий слэшер ранее привлек внимание геймеров, но его обаяние тускло из-за отсутствия русского дубляжа. Впрочем, команда Mechanics VoiceOver взяла этот недостаток на себя и теперь представила русскую озвучку, привнося в игру новый уровень вовлеченности.

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Эта доработка The Evil Within 2 заняла множество месяцев, и результаты явно стоят потраченных усилий. Обновление не только дополнило игру новыми предметами кастомизации, но и подчеркнуло важность постоянного развития и внимания к обратной связи со стороны игроков.





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Команда разработчиков выражает искреннюю благодарность всем, кто внёс свой вклад в успех Hi-Fi Rush, подчеркивая, что именно благодаря поддержке игрового сообщества крутые проекты становятся ещё круче. Скачать русификатор Hi-Fi Rush теперь возможно по трем удобным ссылкам, и разработчики приглашают обсудить все новшества на официальной странице Mechanics VoiceOver в социальной сети "ВКонтакте".