Один из китайских инсайдеров сообщил о характеристиках и стоимости ещё не представленного смартфона realme GT Neo6

Инсайдер под псевдонимом Wisdom Pikachu предоставил увлекательные детали о предстоящем realme GT Neo6, ставшем объектом внимания любителей технологий. Согласно утечкам, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, разрушая ранние ожидания относительно превосходства нового чипа Snapdragon 7-й серии.

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Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Главной звездой этого аппарата станет внушительный объем оперативной памяти - целых 24 ГБ. Это обещает высокую производительность и удовлетворение требовательных пользователей. Все эти технологические изыски будут доступны по цене, которая, по словам источника, составит всего $280 при запуске.

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К тому же, Wisdom Pikachu поделился подробностями о дате выхода этого флагманского устройства. Релиз realme GT Neo6, лишенного перископа, запланирован на февраль. Это событие обещает стать значимым для поклонников марки и технологического сообщества в целом.