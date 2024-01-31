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Nata15
МТС решила заняться разработкой высокотехнологичных решений для автопрома
Сотовый оператор МТС объявил о создании собственного конструкторского бюро «МТС АйКар», которое стало частью группы «МТС Авто»

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Крупный телекоммуникационный оператор МТС анонсировал создание своего конструкторского бюро под названием «МТС АйКар», интегрированного в структуру группы «МТС Авто». Главная задача нового бюро – разработка инновационных технологий и электронных систем для автомобилей, с фокусом на активное участие в российском и азиатском рынках.

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Бюро «МТС АйКар» будет специализироваться на создании конструкторской документации и программного обеспечения, применяемого на производственном заводе в Особой Экономической Зоне (ОЭЗ) «Технополис Алабушево». Кроме того, бюро предполагает установление тесного взаимодействия с исследовательско-конструкторскими отделами автопроизводителей и поставщиками компонентов.

«МТС АйКар» примет на себя роль научно-технического центра в составе «МТС Авто», выполняя функции не только конструкторского бюро, но и лаборатории и опытного производства. Важным аспектом его деятельности станет поиск альтернативных, инновационных решений на российских и азиатских рынках, чтобы справиться с дефицитом высокотехнологичных разработок.

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Директор «МТС Авто» Денис Смирнов подчеркнул, что разработка и внедрение собственных передовых технологий помогут компании в полной мере осуществить задачи по импортозамещению в секторе высоких технологий. В настоящее время компания активно ведет диалоги с ведущими автопроизводителями, анализируя их запросы как на производство, так и на разработку и инжиниринг новаторских цифровых решений.

#новости #техника
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