Microsoft объявила о сокращениях своего немалого штата — 1900 сотрудников разных подразделений в ближайшие дни отправятся искать новую работу. Больше всего из-за увольнений пострадала Blizzard Entertainment, ведь помимо людей ей пришлось избавиться от целой видеоигры

Microsoft анонсировала планы по сокращению своего персонала, касающиеся 1900 сотрудников из различных подразделений. Это решение оказало наибольшее воздействие на Blizzard Entertainment, где произошли масштабные увольнения, а также приостановлен процесс разработки игры с кодовым названием "Odyssey".

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"Odyssey", разрабатываемая этой студией в течение последних шести лет, представляла собой инновационную выживалку в духе Minecraft. Стартовав с концепции ветерана Blizzard, Крейга Амаи, проект собрал более 100 членов команды. Интересно, что события в игре развивались в абсолютно новой вселенной, не связанной с популярной серией Warcraft.

Но путь разработки был сложным. Изначально игра создавалась на Unreal Engine, но под давлением руководства студии перешла на проприетарный движок Synapse. Надеясь на возвращение к Unreal после слияния с Microsoft, команда столкнулась с неожиданными трудностями.

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Компания питала большие надежды на успех "Odyssey". Ранние версии игры получили положительные отзывы, и руководство даже планировало расширить команду с целью завершения проекта к 2026 году. Однако несмотря на потенциал, проект был отменен, вызвав множество вопросов в сообществе. К сожалению, компания пока не раскрывает причины отказа от первой новой интеллектуальной собственности за многие годы.