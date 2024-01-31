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Microsoft анонсировала планы по сокращению своего персонала, касающиеся 1900 сотрудников из различных подразделений. Это решение оказало наибольшее воздействие на Blizzard Entertainment, где произошли масштабные увольнения, а также приостановлен процесс разработки игры с кодовым названием "Odyssey".
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"Odyssey", разрабатываемая этой студией в течение последних шести лет, представляла собой инновационную выживалку в духе Minecraft. Стартовав с концепции ветерана Blizzard, Крейга Амаи, проект собрал более 100 членов команды. Интересно, что события в игре развивались в абсолютно новой вселенной, не связанной с популярной серией Warcraft.
Но путь разработки был сложным. Изначально игра создавалась на Unreal Engine, но под давлением руководства студии перешла на проприетарный движок Synapse. Надеясь на возвращение к Unreal после слияния с Microsoft, команда столкнулась с неожиданными трудностями.
Компания питала большие надежды на успех "Odyssey". Ранние версии игры получили положительные отзывы, и руководство даже планировало расширить команду с целью завершения проекта к 2026 году. Однако несмотря на потенциал, проект был отменен, вызвав множество вопросов в сообществе. К сожалению, компания пока не раскрывает причины отказа от первой новой интеллектуальной собственности за многие годы.