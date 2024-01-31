Новый Samsung Galaxy S24 Ultra уже испытали на падения и устойчивость к царапинам, а теперь сотрудники портала TechDroider проверили, как южнокорейский флагман переносит экстремальные условия

TechDroider провела тщательное тестирование Samsung Galaxy S24 Ultra, подвергнув его экстремальным условиям. Флагманский смартфон был заморожен вместе с iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro, что вызывало опасения из-за возможных повреждений от расширения замерзшей воды. Удивительно, что все три устройства остались функциональными после оттаивания, хотя изначально были замечены запотевшие камеры и искаженный звук из динамиков.

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Тестеры предоставили смартфонам дополнительный час на просушивание и отогрев, после чего все проблемы исчезли. В дополнение к этому успешному испытанию, автор видео поделился планами провести аудиторскую проверку на огнестойкость смартфонов, рассчитывая на поддержку зрителей. Эти тесты позволяют более глубоко оценить высокую степень устойчивости Samsung Galaxy S24 Ultra и его конкурентов в условиях экстремальных воздействий.