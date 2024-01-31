В Steam состоялся релиз Tekken 8 — игра уже доступна для покупки, в том числе пользователям из России

В Steam состоялся долгожданный релиз Tekken 8, который приглашает геймеров в захватывающий мир боевых искусств. Однако, радость фанатов омрачена техническими недочетами, которые вызвали волну недовольства в игровом сообществе.

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Несмотря на почести от журналистов, пользовательский рейтинг Tekken 8 в настоящий момент удивительно низкий – 75% на основе более тысячи рецензий. Геймеры, глубоко погруженные в мир этого файтинга, высказывают обилие претензий, сфокусированных на техническом исполнении проекта.

Баги, плохая оптимизация и неудачные вылеты в онлайн-матчах стали поводом для обсуждения среди сообщества. Странные ошибки, такие как спонтанная смена раскладки управления в самый неожиданный момент битвы, добавляют недовольства среди игроков. Некоторые даже прозвали Tekken 8 "Fatal Error Simulator 2024" из-за частых крашей, выкидывающих пользователей на рабочий стол.

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В ответ на волнение в сообществе разработчики обратили внимание на проблемы и обещают оперативно выпустить патчи, нацеленные на устранение ошибок. В официальном заявлении они говорят: "Мы активно работаем над улучшением ситуации, учитывая проблемы, связанные с онлайн-игрой. Ожидайте скорых обновлений, которые сделают Tekken 8 еще более увлекательным для наших игроков".