Производитель компактных компьютеров Minisforum представил новую модель Neptune HX100G

Minisforum внедрил инновационные технологии в свой последний продукт — Neptune HX100G, компактный ПК, объединяющий мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS и впечатляющую видеокарту Radeon RX 6650M. Внутренняя архитектура включает в себя 16-поточный процессор Zen 4 и интегрированную графику Radeon 780M на базе RDNA. Это обеспечивает не только высокую производительность, но и возможность запуска современных игр с удивительной плавностью.

реклама

Специально разработанный графический процессор Radeon RX 6650M с 28 вычислительными блоками и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 дополняет функциональность Neptune HX100G. Обещанная производительность в играх впечатляет: 90 fps в Red Dead Redemption 2, 125 fps в God of War и 83 fps в Forza Horizon 5. При этом система позволяет подключение двух 4K-мониторов, открывая новые горизонты для работы и развлечений.

Дизайн мини-ПК сохраняет узнаваемый стиль предыдущих моделей HX77G и HX99G, но внутренности наполнены передовыми технологиями. Два кулера обеспечивают эффективное охлаждение, что особенно важно при долгих игровых сессиях или интенсивной работе.

Портовое разнообразие Neptune HX100G удовлетворит запросы любого пользователя: USB Type-C и Type-A, HDMI, DisplayPort, RJ45 (2,5 Гбит/с), а также отдельные разъемы для наушников и микрофона. Внешний блок питания обеспечивает удобство использования.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Minisforum предлагает различные конфигурации Neptune HX100G, начиная от базовой версии за $719, без оперативной памяти и накопителя, и до $995 за модель с 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ ПЗУ. Эти варианты позволяют выбрать оптимальное сочетание характеристик в зависимости от потребностей пользователя.