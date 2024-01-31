Компания AMD уже готовится к выпуску процессоров на базе новой архитектуры Zen 5, но не спешит делиться подробностями. Зато это уже сделали инсайдеры

AMD активно готовится к выходу процессоров нового поколения на базе архитектуры Zen 5. Инсайдеры, представленные порталом Techpowerup, раскрыли интересные детали, касающиеся предстоящих четырехнанометровых чипов Ryzen 9000 (Granite Ridge), разработанных для сокета AM5.

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Согласно полученной информации, эти процессоры будут совместимы с материнскими платами, основанными на чипсетах AMD 600-й серии, и обладают чиплетным дизайном. Инсайдеры также утверждают, что новинки получат поддержку оперативной памяти DDR5-6400 и до восьми процессорных ядер с кодовым названием Nirvana, каждое оборудованное 1 МБ кэша L2. При этом объем кэша L3 пока остается неизвестным.

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Прогнозируется, что процессоры Ryzen 9000 смогут выполнить на 10-15% больше операций в секунду по сравнению с моделями, построенными на архитектуре Zen 4. Этот рост производительности делает их конкурентоспособными даже без применения 3D-кэша, что в свою очередь предоставит большие возможности для разгона. Официальный анонс базовой серии Ryzen 9000 ожидается не позднее июня текущего года, и эта новость, безусловно, привлечет внимание энтузиастов и профессионалов в области вычислительной техники.