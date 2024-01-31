Игровое подразделение Microsoft сократило 1900 человек — порядка 8% своего штата, в котором ещё недавно числилось 22 тысячи сотрудников

В свежем витке корпоративной эволюции Microsoft отмечено заметное сокращение в ее игровом подразделении. За последние сутки компания избавилась от 1900 сотрудников, что составляет примерно 8% от общего числа сотрудников в этом сегменте. Главным образом под удар попали Activision Blizzard, ZeniMax Media и Xbox-подразделение.

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Выдающиеся фигуры в индустрии, включая президента студии Activision Blizzard Майка Ибарра и главного дизайнера Аллена Адама, также оказались среди уволенных. Решение Фила Спенсера, руководителя Xbox, сократить настолько большое количество сотрудников было охарактеризовано как болезненное, но необходимое для поддержки стремительно растущего бизнеса компании.

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Проект Blizzard под названием Odyssey, который на протяжении более шести лет разрабатывался с техническими трудностями, попал под сокращения. Участников команды перераспределяют на производство других игр, тем самым придавая новый вектор развития всей корпорации.