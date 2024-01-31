Устройство получило сбалансированную аппаратную платформу на базе чипа MediaTek, основную камеру с высоким разрешением и несколько конфигураций памяти

В ответ на растущий запрос в сфере мобильных технологий, бренд Infinix представил новейшую модель смартфона — Smart 8 Pro. Это устройство, продолжая традиции линейки, оборудовано 6,6-дюймовым IPS-экраном с внушительным разрешением 720x1612 пикселей и высокой частотой обновления в 90 Гц, что обеспечивает пользователям более плавный и качественный опыт взаимодействия.

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Мощность новинки лежит в восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G36, который гармонично взаимодействует с оперативной памятью в размере 4 или 8 ГБ, а также встроенным хранилищем от 128 до 256 ГБ, в зависимости от выбранной конфигурации. Это обеспечивает эффективную обработку данных и достаточно места для хранения файлов.

Касаясь аспектов фотосъемки, Infinix Smart 8 Pro предлагает высокотехнологичную камерную систему, включающую 50-мегапиксельный основной датчик, сопровождающийся "ИИ-сенсором" и LED-вспышкой. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, врезанная в экран, обеспечивает яркие и четкие селфи.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 10-ваттную зарядку, обеспечивая долгое время автономной работы. Кроме того, смартфон оборудован 3,5-мм аудиоразъемом, функцией разблокировки по лицу и сканером отпечатков пальцев на боковой грани, что дополняет его функциональность.

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Infinix Smart 8 Pro представлен в различных цветовых вариантах корпуса: черном, белом, золотом и голубом. Несмотря на отсутствие официального объявления цены, инсайдеры предполагают, что она будет колебаться в диапазоне от $100 до $120, делая этот аппарат доступным для широкого круга потребителей.