Первый летающий марсианский беспилотник совершил свой последний полёт

Марсианский беспилотник Ingenuity завершил свою уникальную миссию, совершив 72-й полет, который, к сожалению, стал последним из-за поломки лопасти его винта. NASA сообщила, что камера аппарата выявила разрушение части винта после неудачной посадки на Красной планете. Инженеры находятся в процессе рассмотрения возможности отправки марсохода для более детального исследования поломки.

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Важно отметить, что несмотря на преждевременное завершение своей миссии, Ingenuity продемонстрировал выдающуюся выносливость, продержавшись на Марсе 1043 суток, что значительно превысило ожидания, установленные на начальном этапе в 30 сутках. Беспилотник был запущен 19 апреля 2021 года с целью проверки возможности полетов и осуществления фотосъемок поверхности планеты, что сделало его значимым исследовательским инструментом в миссии освоения Марса.

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Следует отметить, что камера Ingenuity сыграла ключевую роль в выявлении неисправности, предоставляя визуальные данные, которые помогли инженерам лучше понять ситуацию. В настоящее время ведётся расследование с целью определения причины поломки, и исследователи оценивают возможность фотографирования беспилотника марсоходом, находящимся в непосредственной близости.