За 2023 год команде удалось нарастить в среднем 36% производительности в играх для Switch

Разработчики эмулятора Ryujinx представили детальный отчет о своих последних успехах. В 2023 году произошел впечатляющий рост производительности в играх для Nintendo Switch, достигнув в среднем 36%. Заметный прогресс был отмечен в особенности в Persona 5 и NieR: Automata, где прирост составил 61% и 89% соответственно. Помимо этого, заметно уменьшился расход энергии, что станет хорошей новостью для обладателей Steam Deck.

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На текущий момент эмулятор Ryujinx поддерживает 83,4% игровой библиотеки Nintendo Switch, включая 3540 тайтлов. Еще 513 игр (12,1%) успешно запускаются и предоставляют геймплей. Разработчики выражают намерение продолжить улучшение совместимости с другими играми, подчеркивая свой прогресс и стремление к дальнейшему совершенствованию.