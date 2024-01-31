Вместе со смартфоном Galaxy S24 Ultra дебютировало защитное стекло Gorilla Glass Armor. Автор YouTube-канала PBKreviews проверил его стойкость к царапинам, и получил неожиданный результат

Samsung Galaxy S24 Ultra впечатляет инновационным защитным стеклом — Gorilla Glass Armor. Проведенное тестирование на канале PBKreviews выявило высокую степень устойчивости этого стекла к царапинам. В сравнении с предыдущими поколениями Gorilla Glass, новинка демонстрирует значительное улучшение. Тестирование включало использование кернеров с разным индексом твёрдости, и результаты говорят сами за себя — Gorilla Glass Armor устоял перед царапинами даже от восьмого кернера.

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По результатам эксперимента, становится ясно, что видимые следы на стекле появляются только при использовании кернера с индексом семь. Тем не менее, они остаются едва заметными и становятся видимыми лишь под определенным углом. Это открывает новые перспективы для пользователей, которые ценят не только визуальный комфорт, но и долговечность своих устройств.

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Особо стоит отметить высокую стойкость титановой рамки Samsung Galaxy S24 Ultra. Даже при воздействии пятого кернера она проявляет удивительную устойчивость к царапинам. Эти характеристики делают новинку привлекательным выбором для тех, кто ищет надежное и долговечное устройство, способное выдерживать повседневные испытания.