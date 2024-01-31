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Nata15
Россияне стали покупать намного больше телевизоров
Согласно статистике, популярность этого вида техники в 2023-м выросла на внушительные 28% по сравнению с предыдущим годом

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Согласно свежим данным, российские потребители проявили заметный интерес к приобретению телевизоров, согласно информации от "Коммерсантъ". В 2023 году отмечен внушительный рост спроса на этот вид техники - на 28%, что привело к увеличению продаж на 8,7 миллиона устройств и прибавке выручки в размере 13%, что составило 229 миллиардов рублей.

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В лидерах рынка оказались телевизоры китайского бренда Haier, который увеличил свою долю до 11,4% по объему проданных устройств и 15,9% по выручке. Samsung и LG потеряли лидирующие позиции, уступив место телевизорам Hisense и Xiaomi. 

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Среди российских вендоров единственным, вошедшим в топ, оказался Сбер с 2% рынка по количеству проданных устройств и 2,6% по выручке. На рынке также ощутимо отметилось увеличение ассортимента китайских телевизоров, с прогнозом расширения предложения до премиального ценового сегмента в текущем году.

#новости #техника
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