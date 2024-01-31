В последнее время HP продвигает свой тарифный план Instant Ink. Это подписка на чернила и тонер для определённого объёма печати в месяц

HP, после вызвавшего скандал обновления для принтеров, предпринимает шаги к активному внедрению тарифного плана Instant Ink. Энрике Лорес, руководитель компании, в беседе с CNBC подчеркнул стремление перевести клиентов на систему печати по подписке, дав явные намеки на возможные дальнейшие блокировки фирменных устройств. Instant Ink, предлагающий подписку на расходные материалы для определенного объема печати в месяц, становится фокусом роста прибыли для HP согласно последнему финансовому отчету.

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Генеральный директор обозначил, что расширение популярности платной подписки — это стратегическая перспектива компании. Повышение цен на картриджи после блокировки принтеров с "нелегитимными" расходниками, по его словам, является неотъемлемой частью бизнес-модели. Лорес акцентировал внимание на том, что информация о возможной блокировке устройства в таких случаях предоставляется пользователям на упаковке принтера.

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В своих ответах на вопросы журналистов Лорес также предупредил, что в будущем HP может принять меры по блокировке иных моделей своей техники, даже с учетом их текущей совместимости с различными картриджами. Эти шаги компания рассматривает в контексте стратегии расширения внедрения подписочной модели печати и укрепления своего финансового положения.