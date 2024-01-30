Согласно исследованию фирмы PitchBook, Apple активнее других крупных технокомпаний скупает стартапы в области искусственного интеллекта

На текущий момент, Apple проявляет значительный интерес и активно вкладывает в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Согласно анализу PitchBook, начиная с 2017 года, компания приобрела целых 21 стартап в области ИИ, что делает ее наиболее активным участником на этом рынке среди крупных технологических компаний. Этот подход к инвестициям в ИИ позволяет Apple занимать ведущую позицию в этом стратегически важном секторе.

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Необычайно, но Apple предпочитает подход "меньше шума — больше дела". В отличие от конкурентов, компания предпочитает держаться в тени, но ее активность в приобретении ИИ-стартапов несомненно делает ее ключевым участником в этой области. Accenture, следующий в рейтинге с 19 приобретениями, и Microsoft, с 12 сделками, видимо, отстают в этой гонке.

Заметно, что внутренние усилия Apple в сфере ИИ не ограничиваются лишь инвестициями. Согласно отчету Morgan Stanley, они активно расширяют свою экспертную команду в этой области. Более половины вакансий, связанных с ИИ, содержат термин "глубокое обучение", что является ключевой технологией для генеративных нейросетей.

Дополнительным аспектом становится персональный подход Apple к этой технологии. Привлечение выдающегося топ-менеджера Google по ИИ, Джона Джаннандреа, в 2018 году подчеркивает их стремление к привлечению талантливых профессионалов в эту область.

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Ожидается, что компания поделится своими последними достижениями в области ИИ на предстоящей конференции WWDC 2024, что еще раз подчеркнет их стратегию разработки и реализации нейросетей, акцентируя локальное выполнение задач на устройствах и избегая излишней зависимости от облачных сервисов.