Бренд Redmi объявил о старте продаж глобальной версии смартфона Note 13 Pro 4G. В течение ограниченного времени гаджет с ярким дисплеем, продвинутым модулем основной камеры и поддержкой функции 67-ваттной быстрой зарядки можно приобрести по специальной цене

Redmi, выдающийся производитель смартфонов, представил мировую версию своего последнего гаджета, Redmi Note 13 Pro 4G, и начал его глобальные продажи. Отметив начало акции, которая действует с 24 по 30 января 2024 года на AliExpress, бренд предлагает этот выдающийся смартфон по специальной цене, привлекательной для потребителей.

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Основное внимание уделено 6,67-дюймовому AMOLED-дисплею с разрешением 2400x1080 пикселей. Его пиковая яркость 1300 нит и частота обновления 120 Гц обеспечивают высокую четкость изображения и плавность анимаций.

Производительность смартфона определена восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, с 8/12 ГБ оперативной памяти и постоянной на 256 или 512 ГБ, обеспечивая эффективную и быструю работу устройства.

Система камер привлекает внимание своим разнообразием. Тройная основная камера включает главный объектив на 200 Мп, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макрообъектив. Фронтальная камера на 16 Мп обеспечивает качественные селфи и видеозвонки.

Необходимо отметить, что корпус устройства имеет стандартную защиту IP54 от пыли, брызг и влаги, что делает его долговечнее. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий технологию 67-ваттной быстрой зарядки, позволяет восстановить 50% энергии за 16 минут и полную емкость за 46 минут.

На программном уровне смартфон работает под управлением MIUI 14 на базе Android 13, предоставляя пользователю современный и удобный интерфейс. Присутствие чипа NFC для бесконтактной оплаты дополняет функциональные возможности устройства.

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Специальная цена в период с 24 по 30 января 2024 года делает Redmi Note 13 Pro 4G более привлекательным для потенциальных покупателей. Версия 8/128 ГБ доступна по цене 23 216 рублей, в то время как модификация 12/512 ГБ предлагается за 26 668 рублей. Количество устройств ограничено, что делает это предложение привлекательнее.