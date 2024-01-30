Компания Google выпустила обновление ПО для смартфонов Pixel 8 и 8 Pro

Google выпустила обширное обновление для своих последних моделей смартфонов - Pixel 8 и 8 Pro, внедрив в них несколько захватывающих нововведений. Особенно примечательным стало введение режима термометра, доступного лишь в Pixel 8 Pro. Теперь владельцы этой модели могут легко измерять температуру тела, просто проведя сканирование лба смартфоном. Этот метод стал более точным благодаря сертификации от FDA, а полученные данные могут быть удобно синхронизированы с профилем Fitbit для более подробного мониторинга здоровья.

реклама

Pixel 8 и 8 Pro также получили функцию Circle to Search, ранее присутствовавшую только в смартфонах Galaxy. Теперь пользователи могут выделять объекты на экране и быстро осуществлять поиск в Интернете с использованием Google Lens и технологии распознавания изображений, что делает взаимодействие с устройством более интуитивным.

Помимо этого обновления включают в себя новые функции, такие как Photomoji, преобразующая обычные фотографии в эмодзи, и Magic Compose - интеллектуальный помощник для чата, который анализирует предыдущие сообщения и предлагает готовые варианты ответов (доступно только на английском). Эти функции дополняют набор инструментов для творческого и эффективного общения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, оба устройства получили поддержку технологии Quick Share, упрощающей передачу контента между устройствами всего одним касанием. Это обновление также внесло новую расцветку корпуса под названием Minty Fresh, добавляя стильный элемент к внешнему виду смартфонов. И, что радует, цена на устройства осталась прежней, что делает их доступными для широкого круга пользователей.