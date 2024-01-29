Bethesda Softworks активно работает над улучшением Starfield — студия выпустила крупный патч, который преобразил космическую RPG

Bethesda Softworks активно трудится над усовершенствованием космической RPG Starfield. В последнем крупном обновлении, выпущенном недавно, студия внесла значительные изменения, преобразившие игровой мир. Согласно отзывам пользователей Reddit, нововведения затронули освещение в нескольких локациях, в некоторых случаях совершенно изменяя его характер. Интересно, что эти изменения охватывают лишь отдельные залы и комнаты, и, как подмечают игроки, они представляют собой не случайные ошибки, а обдуманные дизайнерские решения.

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Пользователи выразили разнонаправленные мнения относительно визуальных изменений: некоторые в восторге от "стерильного" вида игры после обновления, а другие разочарованы. Все это добавляет новый элемент, придавая игровому миру дополнительную глубину.

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Starfield, выпущенная 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series, несмотря на крупную рекламную кампанию и ожидания фанатов, не повторила успех The Elder Scrolls V: Skyrim. Тем не менее усилия Bethesda по постоянному улучшению игры свидетельствуют о их стремлении удовлетворить запросы геймерского сообщества.