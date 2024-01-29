В интернет слили данные 26 млрд аккаунтов VK, Telegram и других площадок

Исследователи из компаний Security Discovery и Cybernews обнаружили масштабную базу данных объемом 12 терабайт, содержащую конфиденциальную информацию о пользователях из разных уголков мира. О "Mother Of All Breaches" стало известно из-за её колоссальных размеров – 3800 папок и примерно 26 миллиардов записей. Эта база охватывает не только учётные данные популярных платформ, таких как Telegram, VK, и Adobe, но также содержит информацию о пользователях Tencent и Weibo.

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Эксперты отмечают, что часть данных в базе – это своего рода агрегация ранее утекших информаций. Однако они выражают опасения относительно возможного увеличения активности мошенников, которые могут получить доступ к электронным адресам из этого массива информации.

В свете обнаружения "Mother Of All Breaches" эксперты рекомендуют пользователям более внимательно следить за электронными письмами на наличие признаков фишинга. Также они призывают к смене паролей учётных записей и активации двухфакторной аутентификации для усиления безопасности.

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Для проверки наличия своей личной информации в этой базе данных рекомендуется воспользоваться специализированными сервисами, например, HaveIBeenPwned. Это поможет удостовериться, не попала ли ваша электронная почта, номер телефона или другие идентификаторы в общедоступные базы данных.