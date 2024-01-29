Американский стартап анонсировал необычный гаджет Minimal Phone: «антисмартфон» с экраном E-Ink и QWERTY-клавиатурой

Американский стартап Minimal анонсировал необычное устройство, которое внешне напоминает классические смартфоны BlackBerry. Новинка выделяется монохромным дисплеем и ограниченным функционалом, но разработчики утверждают, что это приносит определенные преимущества.

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Главная цель гаджета - помочь пользователям избежать бесцельного времяпрепровождения в социальных сетях, сосредоточив внимание на реальном мире. Операционная система MnmlOS, основанная на Android, предоставляет лишь необходимые повседневные функции, такие как отправка сообщений, звонки, календарь и планировщик.





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"Антисмартфон" оборудован квадратным сенсорным дисплеем E-Ink, QWERTY-клавиатурой, Wi-Fi и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Производитель уверяет, что устройство способно проработать четыре дня без подзарядки, и полностью восстановить энергию аккумулятора можно всего за час. Подробности о характеристиках, цене и дате начала продаж будут представлены в ближайшем будущем.