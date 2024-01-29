В прошлом году Apple изъявила желание сделать из iPhone 15 своеобразного конкурента PlayStation и Xbox, выпустив на нём несколько консольных хитов

В прошлом году Apple анонсировала свое намерение превратить iPhone 15 в инновационную игровую платформу, что составит конкуренцию PlayStation и Xbox. Первыми шагами в этом направлении стали мобильные версии двух популярных хитов: Resident Evil Village и Resident Evil 4 Remake. Но это лишь начало, и весной нас ожидает ещё один важный момент – перенос Death Stranding на платформу iOS.

реклама





Уже установлена дата релиза портативной версии Death Stranding Director's Cut: 31 марта. Интересно отметить, что игра, созданная Хидео Кодзимой, станет доступной не только для iPhone, но также для iPad и Mac. Стоимость входа в уникальный мир геймплея составит 1790 рублей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пользователи уже могут ознакомиться с системными требованиями приложения. Оно будет работать на смартфонах с чипом A17 Pro (поддерживаемых моделях серии iPhone 15 Pro), а также на устройствах Mac и iPad с процессором M1 или более новым. Объем приложения составит 69,8 ГБ, что подчеркивает тем самым масштабность и высокое качество адаптации этого уникального тайтла для мобильных устройств Apple.