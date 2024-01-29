Специалисты Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА предложили альтернативный метод вакцинации без применения традиционного шприца с иголкой. Вместо этого они предлагают клеить на тело специальный пластырь

Эксперты из Института тонких химических технологий Московского технического университета имени Н.Э. Баумана (РТУ МИРЭА) представили новаторский метод вакцинации, предлагая альтернативу традиционным инъекциям. Суть метода заключается в создании пластыря с микроиглами, высотой не превышающими 0,6 мм. Эти микроиглы проникают в роговой слой кожи, минуя нервные окончания и не вызывая болевых ощущений.

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Уникальность технологии заключается в том, что микроиглы растворяются в зависимости от состава в течение короткого времени – от нескольких минут до нескольких часов. Для введения вакцины пациенту требуется проносить пластырь некоторое время, в зависимости от конкретного типа вакцины. Согласно представителям института, этот метод обладает потенциалом и может заменить привычные инъекции, при этом использование микроигл позволяет снизить дозировки антигенов для некоторых вакцин.

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Помимо новой вакцинационной технологии, другое направление разработки включает небольшие пластины с лекарственными препаратами, размещаемые в полости рта. Это обеспечивает быстрое начало действия за счет растворения и всасывания. При этом исключается раздражение слизистой оболочки желудка и минимизируется воздействие на поджелудочную железу. Важно отметить, что, в отличие от таблеток, данному методу не требуется дополнительное запивание водой, что придает ему дополнительное удобство и решает проблемы, связанные с глотанием таблеток.