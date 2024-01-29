реклама
Эксперты из Института тонких химических технологий Московского технического университета имени Н.Э. Баумана (РТУ МИРЭА) представили новаторский метод вакцинации, предлагая альтернативу традиционным инъекциям. Суть метода заключается в создании пластыря с микроиглами, высотой не превышающими 0,6 мм. Эти микроиглы проникают в роговой слой кожи, минуя нервные окончания и не вызывая болевых ощущений.
реклама
Уникальность технологии заключается в том, что микроиглы растворяются в зависимости от состава в течение короткого времени – от нескольких минут до нескольких часов. Для введения вакцины пациенту требуется проносить пластырь некоторое время, в зависимости от конкретного типа вакцины. Согласно представителям института, этот метод обладает потенциалом и может заменить привычные инъекции, при этом использование микроигл позволяет снизить дозировки антигенов для некоторых вакцин.
Помимо новой вакцинационной технологии, другое направление разработки включает небольшие пластины с лекарственными препаратами, размещаемые в полости рта. Это обеспечивает быстрое начало действия за счет растворения и всасывания. При этом исключается раздражение слизистой оболочки желудка и минимизируется воздействие на поджелудочную железу. Важно отметить, что, в отличие от таблеток, данному методу не требуется дополнительное запивание водой, что придает ему дополнительное удобство и решает проблемы, связанные с глотанием таблеток.