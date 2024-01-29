В преддверии официальной презентации стала известна предположительная стоимость и фотография упаковки будущего смартфона realme 12 Pro+, подтверждающая часть его характеристик

В преддверии официального анонса обнародована информация о предстоящем выпуске смартфона realme 12 Pro+. Этот аппарат, заявленный как инновационное решение в среднем ценовом сегменте, выделяется перископической телекамерой, что придает ему выдающиеся характеристики. Упаковка устройства явно указывает на применение процессора Qualcomm Snapdargon 7s Gen 2, а также наличие изогнутого экрана с обновлением 120 Гц. Особое внимание уделяется основной камере, оснащенной сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией.

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Технические детали включают 6,7-дюймовый дисплей, 12 ГБ оперативной памяти и возможность расширения накопителя до 512 ГБ. Емкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживаемая 67-ваттной зарядкой.

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Инсайдер из Индии предоставил предварительную информацию о стоимости, указав, что базовая конфигурация будет оценена в 34 999 рупий, что примерно равно $420. Realme 12 Pro+ вполне может стать новым стандартом в мире доступных и функциональных смартфонов.